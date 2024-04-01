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Katil İsrail 178 gündür katliam yapıyor! Gazze'de can kaybı 32 bin 845'e çıktı

Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Katil İsrail 178 gündür katliam yapıyor! Gazze’de can kaybı 32 bin 845’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845'e yükseldi.

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