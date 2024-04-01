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Yunanistan'da sıcaklık rekoru! Tarihin en yüksek seviyesi ölçüldü

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Yunanistan’da sıcaklık rekoru! Tarihin en yüksek seviyesi ölçüldü

Küresel ısınmanın etkisiyle dünya genelinde sıcaklıklarda artış yaşanırken, komşu Yunanistan'da mart ayının son 4 gününde sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklıklar birçok bölgede 30 dereceye yaklaşırken, rekor 31 Mart'ta Livadia kentinde 29,8 derece olarak ölçüldü.

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