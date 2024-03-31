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Türkçe Kosova’nın Kuzey Mitroviça belediyesinde “resmi kullanımda dil” oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Türkçe Kosova’nın Kuzey Mitroviça belediyesinde “resmi kullanımda dil” oldu

Kosova’nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça belediyesinde, Türkçe'ye ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen “resmi kullanımda dil” statüsü verildi.

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