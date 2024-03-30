Filistin Dışişleri Bakanlığından ikiyüzlü ABD’ye işgalci İsrail tepkisi | Bir yandan sivilleri bırakma talebi, bir yandan silah desteği...

Açıklamada, "Netanyahu'nun sivilleri öldürmeyi bırakmasını ve korunmalarını talep etmek ile aynı zamanda İsrail hükümetine bariz bir şekilde silah sağlamaya devam eden bazı ülkelerin tavırlarında açık bir ironi ortaya çıkıyor. Bu, tavırlarından ciddiyet düzeyinin düşüklüğünü ortaya koyan ilkesel ve ahlaki bir çelişkidir." denildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde 177 gündür bir soykırım savaşı yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in açlık, susuzluk, tedavi ve ilaçtan mahrum bırakma yoluyla cinayetlerini kasıtlı olarak derinleştirdiği ve Gazze Şeridi'ni nüfusundan arındırmaya hazırlık amacıyla sürekli yerinden etme yoluyla ölüm çemberlerini genişlettiği kaydedildi.