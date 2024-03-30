Filistin Dışişleri Bakanlığından ikiyüzlü ABD'ye işgalci İsrail tepkisi | Bir yandan sivilleri bırakma talebi, bir yandan silah desteği...
Filistin Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin işgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmeyi durdurması ve aynı zamanda silah sağlama talebini "eşi görülmemiş bir ilkesel ve ahlaki çelişki" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, "Netanyahu'nun sivilleri öldürmeyi bırakmasını ve korunmalarını talep etmek ile aynı zamanda İsrail hükümetine bariz bir şekilde silah sağlamaya devam eden bazı ülkelerin tavırlarında açık bir ironi ortaya çıkıyor. Bu, tavırlarından ciddiyet düzeyinin düşüklüğünü ortaya koyan ilkesel ve ahlaki bir çelişkidir." denildi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde 177 gündür bir soykırım savaşı yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in açlık, susuzluk, tedavi ve ilaçtan mahrum bırakma yoluyla cinayetlerini kasıtlı olarak derinleştirdiği ve Gazze Şeridi'ni nüfusundan arındırmaya hazırlık amacıyla sürekli yerinden etme yoluyla ölüm çemberlerini genişlettiği kaydedildi.
HAMAS'TAN DA ELEŞTİRİ
Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapılmasına onay vermesinin "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yürütülen imha savaşındaki ortaklığını" teyit ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, katil Siyonist rejime füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni silah sevkiyatı gönderme niyetini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü savaşın ortağı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başkan Biden yönetiminin önyargılı tutumunda ısrar etmesi, Siyonist ölüm makinesinin Gazze Şeridi'nde yol açtığı felakete, işgale sınırsız siyasi ve askeri desteği ile halkımızı yok etmeye ve topraklarından sürmeye yönelik faşist politikaları, ABD'nin bölgedeki insani durumla ilgili yalanını doğrulamaktadır."
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma, Siyonist rejime silah tedarikini tamamen yasaklama ve savaşı durdurma yönündeki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.
ABD yönetiminin, dün kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirilmişti.
Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.
Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.
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