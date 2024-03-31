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Irak sınır güvenliği mutabakat taslağını Türkiye’ye sunacak

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Irak sınır güvenliği mutabakat taslağını Türkiye’ye sunacak

Türkiye ile Irak arasında kurulan Ortak Daimi Komite’den Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamada, sınır güvenliği ve terör örgütü PKK ile mücadele konularını içeren sınır güvenlik mutabakat zaptı taslağının tamamladığı ve Türkiye’ye sunulacağı bildirildi.

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