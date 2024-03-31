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Peru'da polis Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın yaptı

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Peru’da polis Cumhurbaşkanı Boluarte’nin evine yolsuzluk suçlamasıyla baskın yaptı

Peru'da Ulusal Polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenledi. Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

Ulusal basında çıkan habere göre, savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği iddia edilen lüks saatler ile ilgili arama yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren aramaya ilişkin yetkililerden şu ana kadar detaylı açıklama yapılmadı.

Mülke giriş izni verilmemesi nedeniyle savcılığın talimatı sonucu güvenlik güçleri evin kapısındaki kilidi kırdı.

Polis baskını sırasında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evde bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Başbakan Gustavo Adrianzen, konuyla ilgili açıklamasında, baskına tepki göstererek, "Olanlardan dolayı öfkeliyim, bu gece vuku bulanlar, Cumhurbaşkanı ve onun temsil ettiği makama saygısızlık teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde bir süredir soruşturma yürüten savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.

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