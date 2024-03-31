İspanya Başbakanı Sanchez, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar turuna yarın başlayacak

Sanchez, Orta Doğu ülkelerine ziyaretinde, İsrail ve Filistin arasında "birlikte yaşamı garanti edebilecek tek yol" olarak gösterdiği iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisine destek arayacak. Sanchez'in ayrıca Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri de ele alacağı duyuruldu.

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