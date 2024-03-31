İspanya Başbakanı Sanchez, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar turuna yarın başlayacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisine destek için Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan 3 günlük Orta Doğu turuna yarın başlayacak.
Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgilerde, Sanchez'in yarın akşam Amman'a gideceği ve 2 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşeceği bildirildi.
Sanchez daha sonra Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya gelerek resmi ziyaretlerini 3 Nisan'da tamamlayacak.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için diplomatik baskıların artırılmasını isteyecek Sanchez, Ürdün ve Suudi Arabistan'a 15 yıl, Katar'a ise 13 yıl sonra giden ilk İspanya Başbakanı olacak.
İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanları 22 Mart'ta Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği toplantısında, "doğru koşullar oluştuğunda" Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirten ortak açıklama yapmıştı.
Sanchez, Orta Doğu ülkelerine ziyaretinde, İsrail ve Filistin arasında "birlikte yaşamı garanti edebilecek tek yol" olarak gösterdiği iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisine destek arayacak. Sanchez'in ayrıca Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri de ele alacağı duyuruldu.
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