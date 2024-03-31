31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye'de terör saldırısında öldürüldü

AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, Süleymaniye’de terör saldırısında öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş’un Süleymaniye’de insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen terör saldırısında öldürüldüğünü belirterek, Irak Başbakanından saldırının soruşturulması talebinde bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA