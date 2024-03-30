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LGBT destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni skandal: 31 Mart'ı sapkınlık günü ilan etti

ahaber.com.tr Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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LGBT destekçisi ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni skandal: 31 Mart’ı sapkınlık günü ilan etti

Aile yapısını tehdit eden LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yapılan bir bildiriyle Paskalya günü olan 31 Mart'ı trans günü ilan etti.

Aile yapısını bozan küresel terör LGBT'nin en büyük destekçilerinden biri olan ABD Başkanı Joe Biden yeni bir skandala daha imza attı.

31 MART'I SAPKINLIK GÜNÜ İLAN ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yapılan bir bildiriyle Paskalya günü olan 31 Mart'ı trans günü ilan etti.

LGBT'Yİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Skandal karar sonrası açıklamada bulunan Biden küresel sapkınlığı normalleştirerek "Trans Amerikalılar ulusumuzun dokusunun bir parçası" ifadelerini kullandı.

SAPKINLIKLARI SÜREKLİ DESTEKLEDİ

Sözlerini devamında Biden, sapkın trans bireylerin orduda açıkça görev yapmasına yönelik yasağın kaldırılması, yönetim içinde transseksüel liderlerin atanması ve aile yapısını bozan LGBT terörünün topluluğunun haklarını korumak ve onaylamak için önemli adımlar atacağını söyledi.

ÜLKENİN GENÇLERİNİ ZEHİRLİYOR

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirliyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Bu sapkınlığın bir diğer örneği Pentagon'un resmi sosyal medya hesabından eşcinsel binbaşının fotoğrafının paylaşılması olmuştu. Söz konusu paylaşımda, "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU

Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." demişti.

Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ…

Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti. ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.

Geçtiğimiz ay ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde çocuklar hedef alınmıştı. Yürüyüşte yer alan sapkınlar "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

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