Almanya’da çifte vatandaşlık yasası onaylandı! Alman Milletvekili A Haber’e konuştu

"Bugün çok tarihi bir gün, bu yasanın 25 Haziran'da yürürlüğe gireceği anlamına geliyor. Böylelikle Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler artık eski vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak. Buna ek olarak, Alman vatandaşlığı için 8 yıl ikamet şartı 5 yıla indirildi. İlk nesil misafir işçiler için vatandaşlığa geçişte engeller azaltıldı. Artık Almanca dil becerilerini yazılı olarak kanıtlamak zorunda değiller, sadece kendilerini sözlü olarak ifade edebilmeleri Alman vatandaşı olabilmeleri için yeterli olacak."