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Almanya’da çifte vatandaşlık yasası onaylandı! Alman Milletvekili A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Almanya’da çifte vatandaşlık yasası onaylandı! Alman Milletvekili A Haber’e konuştu

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu çifte vatandaşlık yasası resmi olarak onaylandı. Artık Türkler, Türk vatandaşlıklarını kaybetmeden alman vatandaşlığına geçebilecek. Alman Sosyal Demokrat Parti’nin Federal Milletvekili olan İsabel Cademartori, yasayla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu…

Yıllardır beklenen karar çıktı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier çifte vatandaşlığa imkan tanıyan yasa tasarısını imzaladı. 25 Haziran'da yürürlüğe girecek yasayla birlikte Almanya'da yüzbinlerce Türk artık çifte vatandaş olabilecek.

Kararın ardından Sosyal Demokrat Parti'nin Federal Milletvekili Isabel Cademartori, A Haber'e konuştu yasanın detaylarını anlattı. İşte açıklamalarından satır başlıkları;

"Bugün çok tarihi bir gün, bu yasanın 25 Haziran'da yürürlüğe gireceği anlamına geliyor. Böylelikle Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler artık eski vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmayacak. Buna ek olarak, Alman vatandaşlığı için 8 yıl ikamet şartı 5 yıla indirildi. İlk nesil misafir işçiler için vatandaşlığa geçişte engeller azaltıldı. Artık Almanca dil becerilerini yazılı olarak kanıtlamak zorunda değiller, sadece kendilerini sözlü olarak ifade edebilmeleri Alman vatandaşı olabilmeleri için yeterli olacak."

Yasayı memnuniyetle karşılayan Alman Milletvekili, "kökeni ne olursa olsun farklı ülkelerden gelen insanlarla barış içinde birlikte yaşayabiliriz." dedi.

"Mannheim'lı bir politikacı olarak burada çok sayıda seçim kampanyası yürütüyorum. Ve insanlar bana sık sık "Alman vatandaşı olmadığım için oy kullanamıyorum" diyorlar. Köken vatandaşlığını kaybetmek istemedikleri için Alman vatandaşlığını tercih etmiyorlardı."

"Artık bu engel kalktı, gereklilikleri yerine getiren herkes artık Alman vatandaşı olabilecek ve seçimlerde gidip oy kullanabilecek."

"Çifte vatandaşlığa izin veren yasa demokrasimizi burada savunabilmemiz için çok ama çok önemli. Açık, liberal bir ülke olarak kalacağız. Kökeni ne olursa olsun, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen insanlarla burada barış içinde birlikte yaşayabiliriz."

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