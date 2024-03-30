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Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail ordusu, Gazze'deki Bureyc ve Zevayide belediye binalarını yıktı

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki Bureyc ve Zevayide belediye binalarını yıktı

Damla Karasu
Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Katil İsrail ordusu, Gazze’deki Bureyc ve Zevayide belediye binalarını yıktı

Son dakika haberine göre İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc, Zevayide belediyelerine ait binaları yerle bir ettiği belirtildi.

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