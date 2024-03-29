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ABD Dışişleri Bakanlığında "Gazze" istifası! İstifa eden yetkili Sheline: “Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim"

AA
Giriş Tarihi: 29.03.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığında Gazze istifası! İstifa eden yetkili Sheline: “Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim

ABD Dışişleri Bakanlığında insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail’e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirterek, “Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim” dedi.

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