YRP İBB adayı Mehmet Altınöz'ün şirketinde çalışan işçilere ücretlerini ödemediği ortaya çıktı! 32 milyon TL'lik alacak...
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz’ün, şirketinde çalışan işçilere ücretlerini ödemediği ortaya çıktı. Mehmet Altınöz’ün borcunu ödemek için muvazaalı olarak mal kaçırdığı ve Yargıtay’ın da bunun tespiti için kararı bozduğu öğrenildi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün; şirketinde çalışan işçilerin ücretlerini ödemediği ortaya çıktı.
Mehmet Altınöz'ün borcunu ödemek için muvazaalı olarak mal kaçırdığı ve Yargıtay'ın da bunun tespiti için kararı bozduğu öğrenildi.
Mehmet Altınöz'ün, iflas eden Öztay Tekstil Konfeksiyon Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi'nde çalışan işçilerin ücretlerini ödemediği takdirde Beykoz Kanlıca'da üzerine kayıtlı yalının satılacağı ve yalı satışından gelecek paranın işçilere verileceği bildirildi.
ŞİRKET İFLAS ETTİ, İŞÇİLERİN ALACAKLARI ÖDENMEDİ
Mehmet Altınöz'ün sahibi olduğu Öztay Tekstil Konfeksiyon Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi iflas etti. Kadıköy İflas Müdürlüğü, 2009/6 sayılı dosya üzerinden tasfiye işlemlerinin yapıldığına hükmetti.
İŞÇİNİN HAKKINI İŞÇİYE VERMEDİ! 32 MİLYON TL'LİK ALACAK...
Şirkette çalışan 716 kişinin 32 milyon 577 bin 491 lira alacağı olduğu, dava konusu taşınmazın (Beykoz Kanlıca'daki yalı) muvazaalı olarak devredildiği gerekçesiyle dava açıldı.
Taşınmazın tapu kaydına tedbir konuldu. Dava konusu parselin tapu kaydının iptal edilerek Öztay Tekstil Konfeksiyon Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi'ne karar verildi.
Mehmet Altınöz, yargı kararıyla Özbay Tekstil şirketinde çalışan işçilerin ücretlerini ödemek zorunda. Mehmet Altınöz, işçilerin ücretini ödemediği takdirde Kanlıca'daki yalı satılacak. Yalı satışından gelecek para işçilere verilecek.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütürken 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Üsküdar Kanlıca'da yalı satın almıştı. Yalı, Özbay Tekstil tescil edildi.
Özbay Tekstil mali sıkıntıya girdiği süreçte şirketin zarar görmemesi için Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Kanlıca'daki yalıyı kendi üzerine aldı.
Özbay Tekstil iflas edince işçiler harekete geçti ve alacaklarının tahsili için tasarrufun iptali davası açtı.
Mehmet Altınöz, yerel mahkemede ve istinafta davayı kazandı ancak Yargıtay Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün Kanlıca'daki yalıyı kendi üzerine almasında muvazaa olup olmadığının araştırılması için kararı bozdu.
Kanlıca'daki yalının Necmettin Erbakan tarafından alındığı, yalının Erbakan'ın ikisi kız, biri oğlan üç çocuğunun hakkı olduğu ifade edildi.
Mehmet Altınöz'ün, şirket iflas edince Özbay Tekstil şirketinde çalışan işçilerin ücretini ödemediği ve Kanlıca'dakiyalı üzerinden mal kaçırdığı ifade ediliyor.
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