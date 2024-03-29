YRP İBB adayı Mehmet Altınöz’ün şirketinde çalışan işçilere ücretlerini ödemediği ortaya çıktı! 32 milyon TL’lik alacak...

DAVANIN GEÇMİŞİ

Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütürken 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Üsküdar Kanlıca'da yalı satın almıştı. Yalı, Özbay Tekstil tescil edildi.

Özbay Tekstil mali sıkıntıya girdiği süreçte şirketin zarar görmemesi için Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Kanlıca'daki yalıyı kendi üzerine aldı.

Özbay Tekstil iflas edince işçiler harekete geçti ve alacaklarının tahsili için tasarrufun iptali davası açtı.

Mehmet Altınöz, yerel mahkemede ve istinafta davayı kazandı ancak Yargıtay Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün Kanlıca'daki yalıyı kendi üzerine almasında muvazaa olup olmadığının araştırılması için kararı bozdu.

Kanlıca'daki yalının Necmettin Erbakan tarafından alındığı, yalının Erbakan'ın ikisi kız, biri oğlan üç çocuğunun hakkı olduğu ifade edildi.

Mehmet Altınöz'ün, şirket iflas edince Özbay Tekstil şirketinde çalışan işçilerin ücretini ödemediği ve Kanlıca'dakiyalı üzerinden mal kaçırdığı ifade ediliyor.

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