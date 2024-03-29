İşgalci İsrail uluslararası alanda dara düştü! Eski İsrailli bakan itiraf etti

Böylelikle İsrail ve Hamas arasında esir takasının da yapılabileceğini iddia eden Saar, bunun "İsrail'in ateşkes teklifi" olması gerektiğini ifade etti.

Gideon Saar, söz konusu iddiasına ilişkin, "Dünyaya 'Refah'a girmek istiyoruz ancak buna mecbur değiliz' deriz. Eğer bu (Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin teslim ve sürgün olması iddiası) gerçekleşirse, o zaman savaşı bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.