Katil İsrail 175 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 32 bin 623’e çıktı

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail askerinin Gazze'de çektiği görüntü Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi ortaya koyuyor

Öte yandan, sosyal medyada, Gazze'deki bir okulda çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğunu gösteren görüntü yayımlandı.

Görüntüde okulun bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu görülüyor. Alıkonulan erkeklerin yere oturtulduğu ve açık hava bekletildiği, kadın ve çocukların ise okulu boşaltmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Bu insanlık dışı muameleye isyan eden yaşlı bir adam İsrail askerine "Sadece ben değil buradaki herkes adına bir şey söylemek istiyorum; Ne içecekleri suyu ne de yiyecekleri var. Evleri yok." diyerek karşı karşıya kaldıkları durum karşısında tepkisini gösteriyor.

Okul bahçesinde uzun süre açık havada yarı çıplak bekletilen Filistinlilerin daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılıyor.

Görüntünün hangi tarihte ve Gazze'nin hangi bölgesinde kayda alındığına ilişkin ise bilgi yer almıyor.