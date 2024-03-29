Katil İsrail 175 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 32 bin 623'e çıktı
Ramazan ayında Adanalılar iftarı büryan ile açarken, yanında 10 çeşit salata ile servis edilen büryan hem gözü hem de mideyi doyuruyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 175 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne saldırılarında 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 112 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 623'e çıktığını aktaran Kudra, yaralı sayısının da 75 bin 92'ye ulaştığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARDA 13 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Muammer ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri saldırı sonrası yıkılan binada arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Saad bin Ebi Vakkas Camisi'ni bombalaması sonucu bir kadın öldü ve çoğu çocuk ve kadın onlarca kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarında bir çok noktayı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail askerinin Gazze'de çektiği görüntü Filistinlilere uygulanan insanlık dışı muameleyi ortaya koyuyor
Öte yandan, sosyal medyada, Gazze'deki bir okulda çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğunu gösteren görüntü yayımlandı.
Görüntüde okulun bahçesinde çok sayıda Filistinli erkeğin yarı çıplak halde tutulduğu görülüyor. Alıkonulan erkeklerin yere oturtulduğu ve açık hava bekletildiği, kadın ve çocukların ise okulu boşaltmak zorunda kaldığı anlar kameraya yansıyor.
Bu insanlık dışı muameleye isyan eden yaşlı bir adam İsrail askerine "Sadece ben değil buradaki herkes adına bir şey söylemek istiyorum; Ne içecekleri suyu ne de yiyecekleri var. Evleri yok." diyerek karşı karşıya kaldıkları durum karşısında tepkisini gösteriyor.
Okul bahçesinde uzun süre açık havada yarı çıplak bekletilen Filistinlilerin daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılıyor.
Görüntünün hangi tarihte ve Gazze'nin hangi bölgesinde kayda alındığına ilişkin ise bilgi yer almıyor.
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