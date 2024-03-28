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Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı, bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu araçtaki 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.

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