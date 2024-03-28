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Provokasyon Fransa'ya sıçradı! Terör örgütü PKK yandaşları Paris Havalimanını karıştırdı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Provokasyon Fransa’ya sıçradı! Terör örgütü PKK yandaşları Paris Havalimanını karıştırdı

PKK terör örgütü destekçisi bir kişinin Fransa’dan Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

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