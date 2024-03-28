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İsrail Şifa Hastanesi'nde soykırım yapıyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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İsrail Şifa Hastanesi’nde soykırım yapıyor!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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