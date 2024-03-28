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Katil İsrail 174 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye çıktı

DÜNYA Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Katil İsrail 174 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 32 bin 552’ye çıktı

Katil İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 552'ye yükseldi.

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