ABD’den Kuzey Kore’ye finansal destek sağlayan 6 kişi ve 2 kuruluşa yeni yaptırım kararı





Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Bugünkü ortak eylem, Kuzey Kore'nin yasadışı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için gelir elde etme çabalarını sekteye uğratma kararlılığımızı yansıtıyor. ABD, Güney Koreli ortaklarımızla birlikte uluslararası finansal sistemi korumak ve Kuzey Kore'nin yasadışı silah programlarını finanse etmesini önlemek için çalışmaya devam edecek" dedi.