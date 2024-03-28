ABD'den Kuzey Kore'ye finansal destek sağlayan 6 kişi ve 2 kuruluşa yeni yaptırım kararı
ABD, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları programını finanse ettiği gerekçesiyle 6 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Açıklamada, banka temsilcileri, bilişim çalışanları ve onları çalıştıran şirketlerin gelir elde ederek Kuzey Kore rejimi için hayati önem taşıyan yabancı para birimlerine erişim sağladığı aktarıldı.
ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ile koordineli olarak Kuzey Kore için gelir sağlayan ve mali işlemleri kolaylaştıran Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 6 kişi ve 2 kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Söz konusu aktörler aracılığıyla elde edilen fonların Kuzey Kore'nin kitle imha silahları programlarını desteklemek için kullanıldığı ifade edilen açıklamada, alınan kararın Kuzey Kore merkezli banka temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Koreli bilişim çalışanlarına yurt dışında istihdam sağlayan kuruluşları hedef aldığı kaydedildi.
Açıklamada, banka temsilcileri, bilişim çalışanları ve onları çalıştıran şirketlerin gelir elde ederek Kuzey Kore rejimi için hayati önem taşıyan yabancı para birimlerine erişim sağladığı aktarıldı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Bugünkü ortak eylem, Kuzey Kore'nin yasadışı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için gelir elde etme çabalarını sekteye uğratma kararlılığımızı yansıtıyor. ABD, Güney Koreli ortaklarımızla birlikte uluslararası finansal sistemi korumak ve Kuzey Kore'nin yasadışı silah programlarını finanse etmesini önlemek için çalışmaya devam edecek" dedi.
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