Siyonist plan! Katil Netanyahu'dan Hamas'a alçak çıkış: Bu baskıya güvenmeyin...
İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes karar tasarısının kabul edilmesinin ardından, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etmesinin Hamas'a "Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak." mesajı olduğunu iddia etti.
İşgalci İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Rick Scott ile bir araya geldi.
Katil Netanyahu, görüşmede, ABD'nin BMGK'da Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanmasını "çok ama çok kötü bir hareket" olarak niteledi.
Kararın "en kötü" yanının ise Hamas'ı sert tutum benimseme ve uluslararası baskının İsrail'in Hamas'ı yok etmesini engelleyeceğine inanma konusunda örgütü cesaretlendirmesi olduğunu savundu.
Katil Netanyahu, ABD'nin, BMGK'da çekimser oy kullanmasına tepki olarak beklenen Refah operasyonunu görüşmek için Washington'a gidecek İsrail heyetinin ziyaretini iptal etmesine ilişkin, "(BMGK'daki) Bu kararın ardından, heyeti Washington'a göndermeme kararım Hamas'a mesajdı: Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak." dedi.
ATEŞKES KARARININ ÜZERİNE WASHİNGTON ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmişti. ABD çekimser oy kullanmıştı.
ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmemesi halinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki İsrail heyetinin Washington'a ziyaretini iptal edeceğini tehdidinde bulunan Netanyahu, ABD'nin oturumda çekimser oy kullanması üzerine de ziyaretin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'dan Refah'a operasyon alternatifleri gözden geçirmek üzere bir heyet göndermesini talep etmişti.
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