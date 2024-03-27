Siyonist plan! Katil Netanyahu’dan Hamas’a alçak çıkış: Bu baskıya güvenmeyin...

Katil Netanyahu, görüşmede, ABD'nin BMGK'da Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanmasını "çok ama çok kötü bir hareket" olarak niteledi.

Kararın "en kötü" yanının ise Hamas'ı sert tutum benimseme ve uluslararası baskının İsrail'in Hamas'ı yok etmesini engelleyeceğine inanma konusunda örgütü cesaretlendirmesi olduğunu savundu.