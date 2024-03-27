İsrailli aşırı sağcı vekil Almog Cohen’den skandal sözler: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.