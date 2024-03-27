İsrailli aşırı sağcı vekil Almog Cohen'den skandal sözler: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman
DÜNYA ahaber.com.tr
7 Ekim'den itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail kana doymayarak soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen'den skandal bir açıklama geldi. Cohen, Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatılması çağrısı yaparak, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman." dedi.
Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet." dedi.
Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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