ABD'deki köprüyü yıkan gemi kazasında yeni detaylar! Jeneratör devreye girdi ama motor çalışmadı! Trafiği durdurun emri...
ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Köprüye çarpan geminin daha önce de Belçika'da kazaya karıştığı ortaya çıkarken köprüden denize düşen 7 kişinin hayatını kaybetti. İşte kazanın detayları...
KÖPRÜYE ÇIKAN TÜM YOLLAR KAPATILDI
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirildi.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
TERÖR SALDIRISI MI?
Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan ederken, olayın "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" belirtti.
Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, köprünün yanında yaptığı basın toplantısında, kurtarılan 2 işçi dışında diğer 6 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın NTSB tarafından yürütüldüğünü belirten Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz." dedi.
KAZA NASIL YAŞANDI?
Geminin elektronik sistemlerinin sustuğu ve motor gücünün de sıfırlandığı öğrenildi. Mürettebata dümeni iskeleye doğru sertçe çevirmesini ve sancak tarafına kaymasını önlemek için demir atması emrini verdi. Bu anlarda acil durum jeneratörünün devreye girdiğine inanılırken, geminin motorları çalışmadı.
Yerel saatle 01:40 sıralarında, (TSİ 08:40) yetkilileri çarpışmanın yakın olduğu konusunda uyaran bir yardım çağrısı yayınladılar. Hemen sonra kaydedilen telsiz konuşmasında, köprünün bağlı olduğu Maryland Ulaştırma Kurumu'ndan bir yetkilinin "Dümenini kaybetmiş bir gemi yaklaşıyor" uyarısı duyuluyor. Aynı yetkili, geminin ilerlediği köprü üzerindeki trafiğin durdurulması gerektiğini söylüyor.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Köprüde çalışan karayolu ekibine mensup oldukları düşünülen 7 kişi buz gibi suda kayboldu. Bu kişilerin daha sonra öldüğünün değerlendirildiği açıklandı.
BİDEN SÖZ VERDİ: YERİ GÖĞÜ OYNATACAĞIM
Yetkililer köprünün yeniden açılması noktasında zaman vermekten kaçınıyor. Ancak Vali Moore bu sürenin "kısa olmayacağını" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, köprünün yeniden açılması için "yeri göğü oynatacağı" sözünü verdi.
Biden, ihtiyaç duyulan federal kaynakları kullanarak limanın yeniden inşa edileceğini söyledi ancak konuşması sırasında yaptığı gaf, destek sözünün önüne geçti.
YENİ GAF
ABD başkanı, konuşması sırasında Francis Scott Key Köprüsü'nden pek çok kez trenle geçtiğini söylerken sosyal medya kullanıcıları Patapsco Nehri'ne düşen köprüde hiçbir zaman demiryolu hattı olmadığını söylediler.
2016'DA DA KAZAYA KARIŞMIŞ
ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016'da Belçika'daki Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi. Belçika'daki Antwerp Limanı'ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016'da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.
Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru