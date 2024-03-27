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ABD'deki köprüyü yıkan gemi kazasında yeni detaylar! Jeneratör devreye girdi ama motor çalışmadı! Trafiği durdurun emri...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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ABD’deki köprüyü yıkan gemi kazasında yeni detaylar! Jeneratör devreye girdi ama motor çalışmadı! Trafiği durdurun emri...

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Köprüye çarpan geminin daha önce de Belçika'da kazaya karıştığı ortaya çıkarken köprüden denize düşen 7 kişinin hayatını kaybetti. İşte kazanın detayları...

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarptı ve çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

KÖPRÜYE ÇIKAN TÜM YOLLAR KAPATILDI

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TERÖR SALDIRISI MI?

Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan ederken, olayın "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" belirtti.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, köprünün yanında yaptığı basın toplantısında, kurtarılan 2 işçi dışında diğer 6 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın NTSB tarafından yürütüldüğünü belirten Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz." dedi.

KAZA NASIL YAŞANDI?

Geminin elektronik sistemlerinin sustuğu ve motor gücünün de sıfırlandığı öğrenildi. Mürettebata dümeni iskeleye doğru sertçe çevirmesini ve sancak tarafına kaymasını önlemek için demir atması emrini verdi. Bu anlarda acil durum jeneratörünün devreye girdiğine inanılırken, geminin motorları çalışmadı.

Yerel saatle 01:40 sıralarında, (TSİ 08:40) yetkilileri çarpışmanın yakın olduğu konusunda uyaran bir yardım çağrısı yayınladılar. Hemen sonra kaydedilen telsiz konuşmasında, köprünün bağlı olduğu Maryland Ulaştırma Kurumu'ndan bir yetkilinin "Dümenini kaybetmiş bir gemi yaklaşıyor" uyarısı duyuluyor. Aynı yetkili, geminin ilerlediği köprü üzerindeki trafiğin durdurulması gerektiğini söylüyor.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Köprüde çalışan karayolu ekibine mensup oldukları düşünülen 7 kişi buz gibi suda kayboldu. Bu kişilerin daha sonra öldüğünün değerlendirildiği açıklandı.

BİDEN SÖZ VERDİ: YERİ GÖĞÜ OYNATACAĞIM

Yetkililer köprünün yeniden açılması noktasında zaman vermekten kaçınıyor. Ancak Vali Moore bu sürenin "kısa olmayacağını" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, köprünün yeniden açılması için "yeri göğü oynatacağı" sözünü verdi.

Biden, ihtiyaç duyulan federal kaynakları kullanarak limanın yeniden inşa edileceğini söyledi ancak konuşması sırasında yaptığı gaf, destek sözünün önüne geçti.

YENİ GAF

ABD başkanı, konuşması sırasında Francis Scott Key Köprüsü'nden pek çok kez trenle geçtiğini söylerken sosyal medya kullanıcıları Patapsco Nehri'ne düşen köprüde hiçbir zaman demiryolu hattı olmadığını söylediler.

2016'DA DA KAZAYA KARIŞMIŞ

ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016'da Belçika'daki Antwerp Limanı'nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi. Belçika'daki Antwerp Limanı'ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016'da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.

Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.

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