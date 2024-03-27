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Kirpi zannetti hareket etmeyince veterinere götürdü! Gerçek bambaşka çıktı

DÜNYA Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Kirpi zannetti hareket etmeyince veterinere götürdü! Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'de hayvansever bir kadın hasta olduğunu düşündüğü bir 'yavru kirpiyi' veterinere götürdü. Kirpinin öldüğünden şüphe ederken, gerçeği veterinerden öğrendi. Bulduğu şey kirpi değil, bir şapkanın ucuydu.

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