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BM: Gazze'ye yeterli gıda girişi yapılmıyor ve dağıtımda sıkıntılar sürüyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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BM: Gazze’ye yeterli gıda girişi yapılmıyor ve dağıtımda sıkıntılar sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yeterli gıda girişi yapılmadığını ve dağıtımda güvenlik durumu ile işbirliği eksikliği nedeniyle sorunların sürdüğünü bildirdi.

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