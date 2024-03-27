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Belçika Başbakanı De Croo'dan PKK terörüne net tepki: Tolere edilemez

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Belçika Başbakanı De Croo’dan PKK terörüne net tepki: Tolere edilemez

Belçika Başbakanı De Croo: "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez"

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