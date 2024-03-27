27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail basını Netanyahu'nun, Refah'a kara saldırısını görüşmek için ABD'ye heyet göndereceğini yazdı!

İsrail basını Netanyahu'nun, Refah'a kara saldırısını görüşmek için ABD'ye heyet göndereceğini yazdı!

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
İsrail basını Netanyahu’nun, Refah’a kara saldırısını görüşmek için ABD’ye heyet göndereceğini yazdı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'a bir heyet göndereceği iddia edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA