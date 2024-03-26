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Venezuela Devlet Başkanı Maduro partisinin devlet başkanı adayı oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro partisinin devlet başkanı adayı oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından 3. kez resmen aday gösterildi.

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