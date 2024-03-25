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Moskova saldırısını yapan teröristler Türkiye’de kalmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Moskova saldırısını yapan teröristler Türkiye’de kalmış

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren 4 teröristin, Moskova’daki ikamet sürelerini uzatmak amacıyla kısa süreliğine Türkiye’ye giriş- çıkış yaptıkları ortaya çıktı. Teröristlerin Rusya'ya yakın olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettikleri belirlendi.

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