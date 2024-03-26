İşgalcilerin sivil katliamı bitmek bilmiyor! Katil ordusu Şifa Hastanesi ve çevresinde 9 gündür saldırıyor

Katil İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.