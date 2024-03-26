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Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

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