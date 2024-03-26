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İsrail Şifa Hastanesi yakınında bir evi vurdu, aynı aileden 30 kişi öldü

DÜNYA Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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İsrail Şifa Hastanesi yakınında bir evi vurdu, aynı aileden 30 kişi öldü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail kana doymuyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 30 kişinin öldüğü bildirildi.

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