Rusya Devlet Başkanı Putin’den terör saldırısı açıklaması: Kimin yaptığını biliyoruz! Kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz

Putin'e göre Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm cephede inisiyatifi elinde tutuyor, Ukrayna ordusunun 'karşı taarruzu' başarısız oldu, Kiev kendisi için para tahsis ettirmekle uğraşıyor, rejimi destekleyenler ise terörün suç ortağı olmak istemiyor, ancak birçok soru işareti var.

Putin, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.