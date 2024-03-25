Rusya Devlet Başkanı Putin'den terör saldırısı açıklaması: Kimin yaptığını biliyoruz! Kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Putin, Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Vladimir Putin "Crocus City Hall konser terör saldırısını kimin eliyle gerçekleştirdiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" açıklamasında bulundu.
Terör saldırısının mağdurlarına yardım eden herkese teşekkürlerini ileten Putin, saldırının ardından Rus toplumunun gerçek bir dayanışma, uyum ve karşılıklı destek örneğini ortaya koyduğunun altını çizdi.
Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurguladı.
"BUNU YAPANIN IŞİD OLDUĞUNA HERKESİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"
ABD'nin çeşitli kanallar üzerinden Crocus City Hall konser salonundaki kanlı terör saldırısında Kiev'in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya'ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizdi.
Crocus City Hall'da işlenen korkunç suçun bir göz korkutma eylemi olduğunun kesinlikle açık bir şekilde anlaşıldığını vurgulayan Putin, bu eylemden kimin çıkar sağladığı sorusunun ortaya çıktığını ifade etti.
Rus lider, Crocus City Hall'daki terör saldırısını 2014'ten bu yana Kiev'deki neo-Nazi rejiminin eliyle Rusya'ya karşı savaşanların bir dizi girişiminden oluşan zincirin bir halkası olarak nitelendirdi.
Putin'e göre Rus Silahlı Kuvvetleri, tüm cephede inisiyatifi elinde tutuyor, Ukrayna ordusunun 'karşı taarruzu' başarısız oldu, Kiev kendisi için para tahsis ettirmekle uğraşıyor, rejimi destekleyenler ise terörün suç ortağı olmak istemiyor, ancak birçok soru işareti var.
Putin, teröristlerin saldırıdan sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığı ve orada kendilerini kimin beklediği sorusunun yanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.
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