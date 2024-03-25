İtalya'da tekne kazasında ölen istihbaratçıların Mossad'la "hassas operasyonda" oldukları deşifre oldu!

MOSSAD DOĞRULADI

İtalyan kaynaklar kazada hayatını kaybeden İsraillinin casus olduğunu belirtirken 50 yaşındaki Erez Şimoni'nin adını vermişti. İsrail ise ajanın kimliğini açıklamayı reddetmişti. Mossad ise kazada hayatını kaybeden şahsın teşkilata üye olduğunu doğrulamıştı. Bu detay, yaşamını yitiren istihbarat görevlilerini anmak üzere İtalya Ulusal Güvenlik Departmanı'na asılan levhaya yazılan metinle ortaya çıktı.

Levhaya İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu Claudio Alonzi ile Tiziana Barnobi'nin "28 Mayıs 2023'te dış istihbarat birimleriyle Maggiore Gölü'nde hassas operasyon sırasında hayatlarını kaybettiği" yazıldı.

Basındaki haberlerde "hassas operasyonun" ne olduğu ise belirtilmedi.