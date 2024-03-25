25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi

Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi

DÜNYA Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 25.03.2024
ABONE OL
Gazze’de ölü sayısı 32 bin 333’e yükseldi

Son dakika haberine göre Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Terör ordusunun alçak saldırıları sonucunda son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA