Katil İsrail, Gazze Şeridi’nde Şifa Hastanesi çevresine ve farklı bölgelere saldırılar düzenledi

İsrail'in askeri araçları ve tanklarının yoğun ateşi eşliğinde topçu ateşi ve savaş uçaklarının saldırılarıyla Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi çevresini hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail güçleri, hoparlör aracılığıyla Filistinlilerden Şifa Hastanesi'ni derhal boşaltmalarını talep etti.