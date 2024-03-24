Ukrayna gece yarısı Kırım’a yoğun füze saldırısı düzenledi
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yoğun saldırıda bulunduğu bildirildi. Rus ordusunun 10’dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yoğun saldırıda bulunduğu bildirildi.
Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44'te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu. Sivastopol'deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna'nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.
Rus ordusunun 10'dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.
Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, "Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor." ifadesini kullandı.
Ayrıca Kırım Köprüsü'nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.
Sosyal medya hesaplarında Kırım'da Rus askeri bölgelere yönelik füze saldırıları yapıldığı belirtilen video görüntüleri paylaşıldı.
BELGOROD ŞEHRİNE DE YOĞUN UKRAYNA SALDIRILARI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna'nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik "terör saldırısı" girişiminin engellendiği belirtildi.
Açıklamada, "Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi." denildi.
UKRAYNA'YA RUS SALDIRILARI
Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusların Karadeniz tarafından Ukrayna'nın Odessa ve Mikolayiv bölgelerine "Şahed" tipi İHA'ları fırlattığını duyurdu.
Ukrayna basını, ülkenin Harkiv ve Krivyi Rih kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!
- 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
- Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu
- Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...