Ukrayna gece yarısı Kırım’a yoğun füze saldırısı düzenledi

BELGOROD ŞEHRİNE DE YOĞUN UKRAYNA SALDIRILARI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna'nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik "terör saldırısı" girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi." denildi.

UKRAYNA'YA RUS SALDIRILARI

Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusların Karadeniz tarafından Ukrayna'nın Odessa ve Mikolayiv bölgelerine "Şahed" tipi İHA'ları fırlattığını duyurdu.

Ukrayna basını, ülkenin Harkiv ve Krivyi Rih kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.