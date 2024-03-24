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MotoGP'de sezonun ikinci yarışını kazanan belli oldu! İspanyol pilotu Jorge Martin yarışı ilk sırada bitirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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MotoGP’de sezonun ikinci yarışını kazanan belli oldu! İspanyol pilotu Jorge Martin yarışı ilk sırada bitirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ikinci etabı Portekiz Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin ilk sırada bitirerek şampiyona liderliğine yükseldi.

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