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BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous: "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous: Gazze’de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Gazze'de kadınların çektikleri zorluklara işaret ederek, "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

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