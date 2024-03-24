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Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'ye gıda girişini artık onaylamıyor! UNRWA: “İsrailli yetkililer, BM'ye Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi”

İsrail Gazze'ye gıda girişini artık onaylamıyor! UNRWA: “İsrailli yetkililer, BM'ye Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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İsrail Gazze’ye gıda girişini artık onaylamıyor! UNRWA: “İsrailli yetkililer, BM’ye Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi”

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “İsrailli yetkililer, BM'ye Gazze’nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi” dedi.

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