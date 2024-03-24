Moskova saldırısının arkasında kimler var? ABD saldırıdan nasıl haberdar oldu? DEAŞ Batı’nın taşeron terör örgütü mü?

PUTİN'E GÖZDAĞI MI?

Putin'e gözdağı olabilir. Gözdağı vermek için terör saldırısına ihtiyaç var mı? emin değilim. Ukrayna'ya Fransa askerinin gönderilmesi hep dile getiriliyor. Bu gözdağı Fransa tarafından veriliyor. ABD, İngiltere, Almanya zaten Ukrayna'yı destekleyerek gözdağını veriyorlar.

Bir de aklıma hep Putin başbakan olduğunda hemen Moskova'da Çeçenlerin ciddi bir saldırısı olmuştu. Bu saldırı Putin'in 2. Rusya – Çeçen saldırısında da süreci hızlandırmasında etki yaratmıştı. 17 Mart'ta rekor bir oyla Putin devlet başkanı oluyor. Yaklaşık bir hafta sonra saldırı gerçekleşiyor. Bu hususlar tabi ki bir mesaj durumunu akla getiriyor. Ama Rusya'ya baktığımız zaman terör yaşamamış bir devlet değil. Putin döneminde okul baskını öldürülmüştü. Ülkede ciddi terör saldırıları olmuştu. İşin başından itibaren Rusya'da Ukrayna tarafından organize edildiğine dair düşünceler de yer alıyor.