Moskova saldırısının arkasında kimler var? ABD saldırıdan nasıl haberdar oldu? DEAŞ Batı'nın taşeron terör örgütü mü?
Rusya'nın başkenti Moskova'da kamuflajlı teröristlerin bir konser salonunu kana buladığı saldırının detayları netleşiyor. Alçak terör saldırısında en az 133 kişi hayatını kaybetti. Moskova saldırısının arkasında kimler var? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Jane A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e ulaştığı açıklandı. Saldırının gerçekleştiği belediye binası terör eylemi sonucunda yanıp küle döndü.
Ekipler yangını 6 saat içinde durdurmayı başardı. Konser salonundaki yıkımın boyutları gözler önüne serilirken ekipler salonu toparlamaya başladı.
Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi.
Moskova saldırısının arkasında kimler var? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Jane A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Jane'nin açıklamalarından derlenenler:
Saldırının arkasında kimler var? Sorusunun cevabı Rusya açısından farklı cevaplanıyor. Ukrayna tarafından farklı, ABD'den de farklı cevaplanıyor. Tabi kimin olduğunu tahmin etmek çok kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü saldırı olur olmaz ABD'den "Ukrayna arkasında yoktur" açıklaması geldi. Rusya'dan da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Yeni bir terör saldırısıyken neden ABD böyle bir açıklama yaptı" diyerek ABD'nin arkasında olduğunu düşündüğünü ifade etti. Rusya tarafından da hem teröristlerin girdiği bölgenin Ukrayna'ya yakın bir bölge olması hem de saldırı sonrası saldırganların Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalışmalarından dolayı saldırının arkasında Ukrayna'nın olabileceği söyleniyor. Ukrayna iddiaları reddediyor. Fakat kim vardır sorusuna eğer bir açıklama yapacak olursak İsrail de olabilir denilebilir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Gazze'deki savaşta Gazze'nin durumuyla alakalı Rusya'dan İsrail'e ciddi eleştiriler geldi. Saldırının arkasında kimin olduğunu çok farklı açılardan farklı cevaplar verilebilir.
PUTİN'E GÖZDAĞI MI?
Putin'e gözdağı olabilir. Gözdağı vermek için terör saldırısına ihtiyaç var mı? emin değilim. Ukrayna'ya Fransa askerinin gönderilmesi hep dile getiriliyor. Bu gözdağı Fransa tarafından veriliyor. ABD, İngiltere, Almanya zaten Ukrayna'yı destekleyerek gözdağını veriyorlar.
Bir de aklıma hep Putin başbakan olduğunda hemen Moskova'da Çeçenlerin ciddi bir saldırısı olmuştu. Bu saldırı Putin'in 2. Rusya – Çeçen saldırısında da süreci hızlandırmasında etki yaratmıştı. 17 Mart'ta rekor bir oyla Putin devlet başkanı oluyor. Yaklaşık bir hafta sonra saldırı gerçekleşiyor. Bu hususlar tabi ki bir mesaj durumunu akla getiriyor. Ama Rusya'ya baktığımız zaman terör yaşamamış bir devlet değil. Putin döneminde okul baskını öldürülmüştü. Ülkede ciddi terör saldırıları olmuştu. İşin başından itibaren Rusya'da Ukrayna tarafından organize edildiğine dair düşünceler de yer alıyor.
RUSYA ŞİMDİ NE YAPACAK?
Bu terör saldırısının Ukrayna savaşına yansımaları elbette olacaktır. Zaten söylemler onu gösteriyor. Benim aklıma hep şu geldi. Bildiğiniz üzere 2022 yılında savaş başladıktan sonra 3. Dünya Savaşı olur mu? Tartışmaları var. Rusya nükleer silahı da gündeme soktuğu için. Rusya'da bir söylem değişikliği gerçekleşti. Özel operasyon diyorlardı şimdi savaş demeye başladılar. Eğer bu gelişme Rusya'nın saldırısıyla dünya savaşına dönüşürse benim aklıma Naziler savaş başlatmadan önce Polonyo'ya gidip bir radyoyu ele geçirip Polonya askeri kılığında Nazi askerlerine ateş ediyorlar. Ve bunu bahane olarak kullanarak savaşı başlatıyor. Nazi – Sovyet hattını gündeme getirerek. 3. Dünya Savaşı başlatır mı başlatmaz mı ? Bilemiyorum.
ABD SALDIRIDAN NASIL HABERDAR OLDU?
ABD'nin haberi var mıydı? Olabilir. İngiltere'nin de haberi olabilir ama bu durum dış politikada sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri. Rus istihbaratının bir zafiyeti var mıdır? Şüphesiz vardır. Ama bu sık sık yapılır. Önceden haber mi yoksa Rusya'yı güvensizleştirmek mi? Onu net olarak bilemiyorum. Bir zafiyet var.
DEAŞ BATI'NIN TAŞERON TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ?
DEAŞ gibi çeşitli terör örgütleri sızmalara açıktır. Her terör örgütünün içerisine başka ülkelerin ajanları girebilir. Terör örgütlerini maniple edebilirler. DEAŞ'ın içerisinde de vardı. DEAŞ'ı dış eylemlerin dışında içsel dinamiklerden ayrı değerlendirmek çok mümkün değildir. DEAŞ nasıl ortaya çıktı? Irak işgalinden sonra Suriye ve Irak'ta bir direniş örgütü olarak ortaya çıktı.
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