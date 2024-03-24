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Haberler Dünya Haberleri Hamas İsrail'in hastane baskınına yönelik tepki gösterdi: İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırıları halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünün kanıtıdır

Hamas İsrail'in hastane baskınına yönelik tepki gösterdi: İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırıları halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünün kanıtıdır

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Hamas İsrail’in hastane baskınına yönelik tepki gösterdi: İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırıları halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünün kanıtıdır

Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef almasının "imha savaşının kanıtı" olduğunu belirtti.

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