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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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