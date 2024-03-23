23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Senatosu bütçe oylamasında gecikti federal hükümet teknik olarak kapandı

ABD Senatosu bütçe oylamasında gecikti federal hükümet teknik olarak kapandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
ABD Senatosu bütçe oylamasında gecikti federal hükümet teknik olarak kapandı

ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek olan bütçe tasarısını oylamakta gecikti. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına rağmen Senatodan zamanında geçemedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA