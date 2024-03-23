Moskova’da terör saldırısında yola atılan silah detayı! Görgü tanıkları o dehşet anlarını işte böyle anlattı | Yakalanan terörist itiraf etti! Katliam sonrası ne yaptı?

Olaya ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Putin, "Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı." diye konuştu.

Putin, şunları kaydetti:

"Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetleri, teröristlere ulaşım, silahlarla saklanma yerleri ve mühimmat sağlayan, suç mahallinden uzaklaşmaları için yollarını planlayan, yardımcı olan tüm yerleri tespit etmek ve ortaya çıkarmak için çalışıyor."