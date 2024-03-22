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BM'de Gazze talebine Rusya ve Çin'den veto

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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BM’de Gazze talebine Rusya ve Çin’den veto

Son dakika haberine göre BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

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