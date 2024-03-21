Teröre el veren ABD'nin skandalları bitmiyor! PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine katıldılar
Terör destekçisi ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Suriye'deki ABD askerleri, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı. Etkinlikte, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları Mazlum Abdi, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist yer aldı.
Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre, terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin DEAŞ'la mücadele adı altında eğittiği, Mart 2023'te IKBY'deki helikopter kazalarında ölen 9 sözde terörle mücadele birimi (YAT) mensubu için Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenledi.
Etkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor.
TERÖRİSTLERLE NEVRUZ KUTLADILAR
Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.
Kutlamada, iki askeri yetkilinin elebaşı Abdi ile aynı meşaleyi tutarak nevruz ateşini yaktığı görüldü.
IKBY'DEKİ HELİKOPTER KAZALARI
PKK/YPG'li teröristleri taşıyan iki helikopter 15 Mart 2023 gecesi Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü.
Fransız AS350 Cougar tipi iki helikopteri önce sahiplenen kimse olmazken kazadan iki gün sonra, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan yapılanması SDG, Irak'ta düşen helikopterin birinde 9 sözde terörle mücadele (YAT) birimi üyesinin öldüğünü açıklamıştı.
Mürettebatta, elebaşı Abdi'nin yeğeni ve YAT'ın sözde sorumlularından Şerfan Kobani'nin yer aldığı ortaya çıkmıştı.
ABD, 2014'te kurulan terörist oluşum YAT'a sık sık nitelikli askeri eğitim ve piyade tüfeklerinin yanı sıra güdümlü silahlarla çeşitli ağır silahlar da veriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!