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Filistinli çiftçi tarlasındaki mahsulleri korumaya çalışırken öldürüldü

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Filistinli çiftçi tarlasındaki mahsulleri korumaya çalışırken öldürüldü

Son dakika haberine göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çiftçi Fahir Beni Cabir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısında hayatını kaybetti.

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