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Son dakika.... "Acil ateşkes" ve "rehine takası" teklifi için tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Son dakika.... Acil ateşkes ve rehine takası teklifi için tarih belli oldu

Son dakika.... ABD, cuma sabahı Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacak.

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