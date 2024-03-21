Gazze'de ateşkes olacak mı? ABD'den flaş açıklama: Çok yakın...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediği ve "anlaşmanın mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de Al Hadath televizyon kanalına açıklamalar yaptı.
Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere işaret eden Blinken, "Gittikçe yaklaşıyor. Bence (müzakerelerde taraflar arasındaki) mesafe daralıyor ve bir anlaşma çok mümkün." ifadesini kullandı.
Blinken, anlaşmanın sağlanmasının insanların acılarını hafifleteceğini ve kendilerine "daha kalıcı" adımlar atma imkanı sağlayacağını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Masaya güçlü bir öneri koymak için Katar, Mısır ve İsrail ile çok sıkı çalıştık, bunu yaptık. Hamas, bunu kabul etmedi. Başka isteklerle, başka taleplerle geri geldiler. Müzakereciler şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Ancak ben, bunun yapılabilir ve gerekli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Olası anlaşmanın, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlayacağını dile getiren Blinken, "Hamas, temsil ettiğini iddia ettiği insanları biraz olsun önemsiyorsa anlaşmaya varacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN RESMİ TEMASLARI
Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye giderek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.
Bakan bin Ferhan ile yapılan görüşmede, ikili, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı İsrail'in hedefinde bulunan Refah kentindeki durumu değerlendirmiş ve Gazze'ye acil insani yardım girişi için tüm çabaların gösterilmesini ele almıştı.
Muhammed bin Selman ile Blinken görüşmesinde de Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler, askeri saldırıların durdurulması, güvenlik ve insani etkilerinin giderilmesine yönelik çabaların yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip gelişmeler konuşulmuştu.
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